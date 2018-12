Miguel Silva Gouveia destaca o carácter do Funchal como cidade inclusiva

O vice-presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, recebeu, esta manhã de terça-feira, nos Paços do Concelho, um grupo de alunos da Escola Básica de 1.º Ciclo com Pré-Escolar do Covão, no âmbito do Dia Internacional das Necessidades Educativas Especiais, que se assinalou ontem.

A visita, orientada pelos Serviços Educativos do Teatro Municipal Baltazar Dias, teve como objectivo envolver os jovens na vida cultural, artística e histórica da cidade, numa perspectiva de inclusão. Ao mesmo tempo, mas no Teatro Baltazar Dias, uma turma da Escola Básica com 1.º Ciclo e Pré-Escolar de São Filipe teve oportunidade de fazer uma visita guiada às instalações.

Miguel Silva Gouveia realçou, na ocasião, “a preponderância de desenvolver actividades que privilegiem um acesso inclusivo ao que a cidade tem para oferece”. “Ao longo dos últimos anos, o Funchal tem-se notabilizado pela democratização do acesso à cultura, e isso só é possível com a garantia de uma oferta acessível a todos. Isto tem sido muito importante para nós e é uma estratégia de fundo, quer estejamos a falar de jovens com necessidades especiais, de públicos seniores ou de população com mais necessidades socio-económicas. Enquanto autarquia, o nosso papel é continuar a destruir as barreiras físicas e as barreiras sociais”, concluiu.