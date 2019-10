Miguel Gouveia lembrou aos estudantes a bolsa de estudo universitária atribuída pela Câmara do Funchal

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, esteve presente, esta tarde, na Sessão Solene de Abertura do Ano Académico 2019/2020 da Universidade da Madeira, que decorreu no Colégio dos Jesuítas, no Funchal.

Miguel Silva Gouveia enalteceu, na ocasião, “a excelência do serviço prestado pela Universidade da Madeira no ensino e formação dos estudantes madeirenses, mas também de alunos oriundos de Portugal Continental e do estrangeiro, que escolhem a Região para começar ou continuar a sua formação superior”, e desejou “as maiores felicidades a todos aqueles que este ano vão prosseguir a sua trajectória universitária na Universidade da Madeira, e que esta possa ser a vossa segunda casa, de onde levem conhecimento, amizades, experiências e recordações para a vida.”

O autarca relembrou ainda que a Câmara Municipal atribui, desde o ano passado, bolsas de estudo universitárias aos estudantes funchalenses a frequentar os três primeiros anos do Ensino Superior, sublinhando que no Funchal “sabemos bem da importância de investir na Educação e no futuro dos nossos jovens, e como Cidade Educadora, continuaremos a promover a igualdade de oportunidades no nosso concelho.”