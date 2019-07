Miguel Albuquerque vista amanhã obra do Campo Experimental dos Cardais, em São Vicente

O presidente do Governo Regional visita esta quarta-feira, 3 de Julho, pelas 16 horas, a obra de recuperação do Campo Experimental dos Cardais, em São Vicente.

Segundo nota da presidência do Governo, o investimento global da requalificação do Campo dos Cardais ascende a 116.410,97 euros, sem IVA incluído, englobando a área experimental e a construção de um armazém de apoio que resulta de um investimento de 96.758,97 euros, mais IVA, valor assumido na totalidade pelo Governo Regional.

A área do campo experimental traduz-se num investimento de 19.652 euros, a que acresce IVA, sendo 50% do regime de apoio à restruturação e reconversão das vinhas da UE e os outros 50% do IVBAM.

Recorde-se que o Governo Regional, através da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas candidatou-se ao Regime de Apoio à Reestruturação e Reconversão das Vinhas (RARRV) para a replantação de algumas parcelas com vinhas que têm idades que podem ir até aos 35 anos, no Campo Experimental dos Cardais.

Localizado na Vila de São Vicente, o Campo Experimental dos Cardais, é constituído por uma área de cerca de seis mil metros quadrados, onde se enquadrou a candidatura ao RARRV numa área de, aproximadamente, dois mil e cem metros quadrados.

A mesma nota informa ainda que a candidatura visou conservar e caracterizar as variedades de vinhas regionais e também europeias, bem como estudar o comportamento das castas nobres da região vitícola da Madeira e seleccionar quais as melhores para a produção de vinho com Denominação de Origem Protegida (DOP) ‘Madeira’ e ‘Madeirense’, e Indicação Geográfica Protegida (IGP) ‘Terras Madeirenses’.

Com a recuperação deste campo experimental será possível ainda traçar objectivos que passam pela “identificação de pragas e contribuir para o aumento da produtividade e da qualidade das uvas e do vinho”, salienta.

Para além de ser um instrumento de investigação e de desenvolvimento da cultura da vinha, o Campo Experimental dos Cardais será fundamental para a produção de conhecimento nesta área na Região Demarcada da Madeira (RDM) e servirá de referência para os viticultores regionais, assim como dará mais um contributo para todos os intervenientes no sector vitivinícola, sejam eles produtores, técnicos, produtores engarrafadores e empresas transformadoras.