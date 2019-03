Miguel Albuquerque visita obras no Porto Santo

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, visita o Porto Santo na próxima quarta-feira, 6 de Fevereiro, onde decorrem várias obras e investimentos do Executivo madeirense.

Albuquerque visitará o centro de saúde do Porto Santo, onde estão concluídas as obras que decorreram no serviço de hemodiálise, seguindo depois para uma visita às obras na escola secundária Professor Francisco Freitas Branco, cuja primeira fase concluiu-se agora.

Miguel Albuquerque presidirá ainda à cerimónia de entrega de material, a decorrer no quartel dos Bombeiros Voluntários locais.