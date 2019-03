Miguel Albuquerque visita ‘Ilhas e Gotas’ esta sexta-feira

O presidente do Governo Regional vai visitar, esta sexta-feira, pelas 18 horas, a ‘Ilhas & Gotas’, uma empresa de distribuição e produção de vinhos, localizada no Caminho das Virtudes, no Conjunto Habitacional das Virtudes.

“A ‘Ilhas & Gotas’ foi criada a 20 setembro de 2017, devido aos seus promotores terem considerado que havia um vazio no mercado regional, dedicado ao pequeno produtor, sem muita expressão, mas com uma qualidade ímpar...”, refere nota do Governo Regional.

Três professores são os responsáveis pelo projecto cujo investimento foi da responsabilidade exclusiva dos três sócios e atingiu os 45 mil euros, para além da aquisição de mais 3 viaturas e um espaço (aluguer) com cerca de 250 m2 (que a empresa pretende aumentar).