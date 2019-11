Miguel Albuquerque visita empresa Vidrametro, no Caniço

O presidente do Governo Regional visita amanhã, 26 de Novembro, pelas 16h30, a empresa Vidrametro, localizada na Rua da Paz, na freguesia do Caniço.

Trata-se de uma empresa com 17 anos de actividade, dedicada ao desenvolvimento de moldagem e transformação de vidro plano e ao comércio de artigos em vidro.

Segundo nota da presidência do Governo, a Vidrametro candidatou-se a quatro concursos do Funcionamento 2020, no âmbito dos apoios do quadro Madeira 2020, que visa apoiar projectos para esbater as dificuldades permanentes e estruturais das empresas, através de auxílio regional ao funcionamento, destinado a reduzir despesas correntes das empresas, com implicações positivas sobre a manutenção e criação de emprego.

O Sistema de Incentivos ao Funcionamento pretende ainda alargar a base produtiva regional, através da dinamização da actividade industrial, financiando os custos de transporte.

Dos quatro projectos candidatados pela empresa, três já foram concedidos e pagos, no valor global de 226.201,13 euros. O quarto está em análise.