Miguel Albuquerque diz que Tolentino cardeal “enobrece a Madeira e é um prestígio para Portugal”

O presidente do Governo Regional da Madeira acompanhou hoje no Vaticano, a cerimónia de investidura de Tolentino Mendonça como cardeal.

Miguel Albuquerque garantiu ao DIÁRIO que Tolentino cardeal “enobrece a Madeira e é um prestígio para Portugal”.

O líder do governo regional participou no Consistório que criou Tolentino Mendonça como cardeal, assim como a Ministra da Justiça, Francisca Van Dunem, em representação do presidente da República Portuguesa, e Ricardo Franco, autarca de Machico de onde é natural o novo cardeal madeirense.