“Mercado de construção está em crescimento”, diz Pedro Calado

No seguimento da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’, o vice-presidente do Governo Regional visitou esta tarde as instalações da Frezal, no Parque Empresarial da Cancela.

Na ocasião, Pedro Calado elogiou esta empresa familiar na área da produção de alumínios e vidros, como um “bom exemplo” que, apesar dos seus 40 anos de actividade, “conseguiu resistir ao tempo”, empregando hoje mais de 30 trabalhadores.

“O mercado de construção [concretamente: recuperação de hotéis, moradias e imóveis] está em crescimento”, realçou o governante, querendo com isto demonstrar que o área tem “uma perspectiva de futuro garantida”.