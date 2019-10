Menos impostos, mais apoios

O Vice-presidente do Governo Regional voltou hoje a destacar a “fase de muito crescimento económico” que a Madeira regista, somando já “mais de 73 meses de forma consecutiva” com a economia sempre a crescer.

Durante a visita à Cidade do Empreendedor, Pedro Calado aproveitou a oportunidade para assinalar que o seu governo tem “trabalhado muito na redução da taxa de desemprego”. Lembrou também que “entre 2018 e 2019 houve um acréscimo de mais 3% no número de empresas constituídas e um decréscimo de 6% no número de empresas dissolvidas, ou seja, neste momento na Madeira estão a aparecer muito mais empresas, entre as empresas constituídas e dissolvidas, estamos com 696 empresas a mais”, esclareceu.

Entusiasmado com o “número muito positivo”, sustentou que estes indicadores mostram que “a economia está bem e as pessoas estão confiantes”.

Na senda do crescimento económico prometeu “continuar a actuar na redução fiscal, quer em sede de IRC, quer em sede de IRS” e também “tentar também continuar a dar este apoio de fundos comunitários que temos vindo a transmitir às empresas”, lembrando que essa ajuda “é muito importante para ajudar numa fase inicial de criação de postos de trabalho”.