Melhoria ligeira do tempo para este domingo

A previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) para este domingo, 18 de Novembro de 2018, no arquipélago da Madeira aponta para uma ligeira melhoria do tempo, embora alguma chuva, muito vento nas zonas altas e ondulação forte vão continuar.

Assim, o céu terá “períodos de muita nebulosidade”, com “aguaceiros, em especial nas vertentes norte e zonas montanhosas, diminuindo de frequência a partir do meio da tarde”, informa. Há ainda a “possibilidade de ocorrência de trovoadas até meio da tarde”, acrescenta.

O vento será “moderado a forte (30 a 40 km/h) de noroeste, com rajadas até 65 km/h, sendo forte (40 a 50 km/h) com rajadas até 85 km/h, nas zonas montanhosas”, o que merece especial atenção e cuidados num dia normalmente marcado por passeios.

Haverá também uma “pequena descida de temperatura, mais significativa nas zonas montanhosas”, prevê.

Na região do Funchal, a previsão é um pouco à semelhança do geral para a ilha. O céu terá “períodos de muita nebulosidade” e há “possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos até meio da tarde”, enquanto o vento será fraco, registando-se uma “pequena descida de temperatura”.

No mar, muitos cuidados. Na Costa Norte as ondas de noroeste terão uma altura de 5 a 6 metros, podendo atingir altura de 11 metros (previsão idêntica para toda a ilha do Porto Santo), o que merece a manutenção do aviso laranja por parte da Protecção Civil regional, embora a Capitania do Porto do Funchal tenha cancelado o aviso de mau tempo no mar.

Já na Costa Sul, as ondas de sudoeste terão 2 a 3 metros, sendo 3 a 4,5 metros na parte oeste.

A temperatura da água do mar será de uns razoáveis 21ºC.