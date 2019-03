MDM-Madeira solidariza-se com manifestação nacional de 9 de Março

O MDM-Madeira solidariza-se com a manifestação nacional do dia 9 de Março , promovido pelo MDM-Movimento Democrático de Mulheres , movimento que pugna pela “igualdade na vida , como o combate do nosso tempo” há 50 anos . Esta manifestação reivindica respostas concretas para a concretização dos direitos, nomeadamente o da igualdade, entre homens e mulheres: direito ao trabalho com direitos; direito a ser-se trabalhador/a e mãe e pai; e pelo fim das discriminações: laborais e sociais; fim da precariedade e diferenças salariais.

Este movimento reivindica igualmente, no âmbito desta manifestação, a valorização dos salários , a redução dos horários de trabalho para as 35 horas, o direito à carreira e progressão profissionais sem discriminações de maternidade/paternidade.

Também se reclama a prevenção e combate à violência, todas as formas de violência contras mulheres e homens; o reconhecimento da prostituição como uma forma de violência contra as mulheres e o combate ao tráfico humano.

É imperativo dar voz à importância que o Dia Internacional da Mulher ainda tem nos nossos dias, por alertar para o rol de problemáticas ainda sentidas por homens e, sobretudo, mulheres, volvido mais de um século do início da reivindicação por direitos como a igualdade entre os dois géneros, “contra a guerra e pela paz”.