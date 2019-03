“Mas, afinal a esquadra [Ponta do Sol] fica na Casa dos Magistrados ou no Jardim Municipal?”, questiona Rui Marques

“Mas afinal em que ponto estamos? Será que a presidente da Câmara se adiantou ao MAI – Ministério da Administração Interna – e agora existe um recuo? Será que os 75 mil euros que supostamente o Estado vai dar ao município para que este avance com o projecto da requalificação do prédio onde será instalado a esquadra é para se acreditar ou estamos perante mais uma notícia para ‘inglês’ ver?” Duas questões levantadas pelo presidente da comissão política de freguesia dos social-democratas na Ponta do Sol sobre o financiamento do Governo da República à nova unidade da PSP.

Rui Marques disse ter lido a notícia do DIÁRIO onde o nosso jornal veiculou a assinatura do despacho, publicado em Diário da República, que o Governo socialista de António Costa vai celebrar através de um protocolo de cooperação entre o município e a Secretaria-Geral da Administração Interna.

Ora o ex-presidente recorda que recentemente a sua sucessora, Célia Pessegueiro, anunciou que a esquadra não seria instalada na antiga casa dos magistrados e que teria indicado o espaço no jardim municipal como local ideal, e contra-ataca: “Mais uma vez queremos dar notícias sobre a esquadra da Ponta do Sol com intuito de confundir propositadamente a população, mas ao que se vê nem os próprios sabem onde realmente vai ser construída. Em Lisboa diz-se que vai ser na casa dos magistrados, na Ponta do Sol, particularmente da Câmara, sai a indicação que será no jardim municipal. Em que ficamos?”, pergunta.

E faz um remate final: “Entendam-se. Mas entendam-se de uma vez por todas, porque a população começa a ficar farta de tanta trapalhada sobre este assunto”.