Marcelo ‘varreu’ Mercado dos Lavradores com afecto

Sem constar da agenda oficial o Presidente da República surpreendeu os madeirenses que ainda se encontravam no Mercado dos Lavradores, a partir das 19h.

Marcelo Rebelo de Sousa varreu completamente o recinto do mercado, acompanhando pelo presidente da Câmara do Funchal e pelo Representante da República.

Parou em todas as bancas e falou com todos os populares que se encontravam no interior do mercado. Depois percorreu a Rua Latino Coelho, na véspera da grande noite do Mercado.

O Presidente da República provou diversas iguarias típicas e prometeu voltar no próximo ano ao Funchal.

Depois de cerca de cerca de uma hora a calcorrear o local, Marcelo Rebelo de Sousa rumou para o hotel Meliã, onde vai participar no jantar dos rotários.