Manifestação contra violência racista esta quarta-feira na zona do Lido

É já esta quarta-feira, pelas 16h30, que se realiza, na quadra de basquete, ao lado do Miradouro do Lido, uma manifestação, que está inserida no movimento ‘Black Lives Matter’.

Para este dia, estão previstas diversas actividades, sendo que, pelas 16h30, será celebrada a música negra e as crianças irão desenhar o que significa a igualdade.

Às 17h30, realizam-se discursos e cânticos e, pelas 18h30, serão discutidas em grupo algumas mudanças sociais. Já, pelas 18h45, serão realizados oito minutos de silêncio pela memória de George Floyd.

A organização pede às pessoas que levem máscara e desinfectante para as mãos.