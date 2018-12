Mais funcionários públicos na Região do que há um ano

Com base nos dados provisórios referentes a 30/09/2018, existiam 19.119 postos de trabalho na Administração Regional da Madeira (ARM). Em relação ao trimestre anterior a variação foi de +19 postos (+0,1%), enquanto face ao período homólogo houve um aumento de 88 postos (+0,5%). Em comparação com o final de 2011 registou-se uma diminuição de 2 235 postos (-10,5%).

Os dados foram divulgados esta tarde pela Direcção Regional de Estatística da Madeira.

Estabelecendo um paralelo com os outros subsetores da Administração Pública, a ARM foi o subsetor que registou o crescimento menos expressivo nos postos de trabalho face ao período homólogo (+0,5%). Com efeito, nos restantes subsetores os aumentos verificados foram superiores, com destaque para a Administração Local (+4,3%), seguida pelos Fundos de Segurança Social (+1,4%) e pela Administração Central e Administração Regional dos Açores (+1,0%, em ambos os casos). No cômputo das Administrações Públicas a variação homóloga foi de +1,6%.

Comparativamente ao trimestre anterior, a Administração Central (-1,3%) e a Administração Regional dos Açores (-0,5%) foram os únicos subsetores que revelaram diminuições. Conforme atrás referido, na ARM verificou-se um ligeiro aumento (+0,1%), enquanto nos subsetores dos Fundos de Segurança Social (+1,2%) e Administração Local (+2,1%) registaram-se os crescimentos mais pronunciados.

Como é visível no gráfico abaixo, desde o final de 2011, o emprego na ARM manteve tendência decrescente até ao 3.º trimestre de 2017 (atingindo aí o mínimo da série disponível, 19 031 trabalhadores), enquanto nos últimos quatro trimestres estabilizou num valor em torno dos 19 100 trabalhadores.

Analisando a repartição do emprego público por tipo de entidade, observa-se que no 3.º trimestre de 2018, os Estabelecimentos de Educação e Ensino Básico e Secundário concentravam 44,1% do total dos postos (44,9% um ano antes), seguido das Entidades Públicas Empresariais Regionais, com 26,9% (25,9% no período homólogo) e das Direções Regionais com 18,0% (18,2% no final do 3.º trimestre de 2017).