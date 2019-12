Mais dois voos da Condor divergiram para as Canárias em virtude do vento forte que se faz sentir no Aeroporto da Madeira.

Recorde-se que o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prolongou o aviso laranja que foi ontem emitido para o vento no Arquipélago da Madeira.

Na costa Norte, costa Sul e regiões montanhosas da Madeira o aviso prolongou-se até às 21 horas de hoje.