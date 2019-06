Mais de 500 cirurgias “extra” realizadas este ano na Região

O Serviço de Saúde da Região Autónoma da Madeira (SESARAM), através do Programa Adicional de Recuperação de Cirurgias (PRC), já realizou, este ano, até Maio, 514 cirurgias mais 26 cirurgias em relação ao período homólogo do ano passado.

“Este ano o programa iniciou com mais duas novas especialidades, Cirurgia Cardiotorácica e Cirurgia Plástica, adicionadas às dez especialidades cirúrgicas que já estavam integradas no plano extra do PRC em 2018, a saber: Cirurgia Geral, Cirurgia Pediátrica, Cirurgia Vascular, Ginecologia, Neurocirurgia, Oftalmologia, Ortopedia, Otorrinolaringologia, Urologia, Patologia Mamária e Ortopedia”, refere nota enviada pelo SESARAM.

No total, o serviço dispendeu um milhão de euros, até ao momento, para a 1ª fase da recuperação das listas de espera em 2019.

“Terminada esta primeira etapa, estão a ser desencadeados todos os procedimentos para dar início à segunda fase do PRC, com o objectivo de aumentar a resposta e, até ao final do ano, ultrapassar a média de cirurgias realizadas neste plano de recuperação adicional”, explica.

Desde o início deste programa no Serviço de Saúde da RAM, até ao momento, já foram realizadas 2875 intervenções cirúrgicas e prevê-se que até ao final do ano muitas outras sejam realizadas.

O PRC tem vindo a ser executado em unidades cirúrgicas do Hospital Dr. Nélio Mendonça, nomeadamente, Bloco Central e Cirurgia do Ambulatório, com um agendamento preferencial para 90 dias desde Dezembro de 2015.

“Trata-se de um programa de produção adicional, que visa rentabilizar a capacidade cirúrgica instalada, para além da produção normal com vista à redução da lista de espera das cirurgias com maior tempo de espera e mais frequentes”, explica.