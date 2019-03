Mais de 35 mil vacinas contra a gripe administradas na Madeira

O Serviço Regional de Saúde já administrou 36.957 vacinas contra a gripe, entre 15 de Outubro de 2018 até à primeira quinzena de Março de 2019 - ou seja, até à última sexta-feira.

Destas vacinas, 76,4% foram administradas nos Centros de Saúde da Região, e 9,0% em serviços ao domicílio. E 95,8% da população vacinada fê-lo gratuitamente, e apenas 4,2% comprou a vacina.

O SESARAM divulgou ainda no seu site que a cobertura vacinal na população com 65 e mais anos é de 54,7%. Ou seja, 22.790 pessoas deste grupo etário foram vacinadas contra a gripe.

A nível nacional, de acordo com o relatório do ‘Vacinómetro’ divulgado na última semana, percebe-se que no mesmo grupo prioritário, cerca de 1,3 milhões de portugueses se vacinaram nesta época gripal 2018/2019. Quer isto dizer que, em todo o país, quase 66% das pessoas a partir dos 65 anos tomaram a vacina, representando um aumento em relação à época gripal 2017/2018, em que 62% dos idosos foram vacinados.