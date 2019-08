Madeirenses associam-se a manifestações em defesa da Amazónia

Denise Rodrigues, promotora da página ‘Desperta Madeira’, no Facebook, foi a principal promotora da concentração que ocorreu, esta tarde, em frente ao parlamento regional, em defesa da Amazónia. Um evento em que estiveram cerca de 50 pessoas e que ser associou a muitos outros, por todo o mundo.

“Os activistas da defesa dos animais e do meio ambiente têm estado atentos ao que se tem passado na Amazónia. Há muitos anos que há desflorestação e os incêndios não são só de agora, mas há cada vez mais consciência em relação a estas situações que envolvem a sustentabilidade do planeta”, afirma a activista ambiental.

“Em colaboração com as organizações que já existem na Madeira, decidimos criar um evento de solidariedade pela Amazónia, mas também trazer a consciência de que também temos floresta Laurissilva e que as pessoas podem reflectir”, explica Denise Rodrigues.

A mudança de hábitos, com estilos de vida mais saudáveis e sustentáveis, é uma das formas de ajudar a preservar o ambiente, sublinha Denise Silva que ficou satisfeita com a adesão e até considera positivo que partidos políticos, como o PAN, o BE e a CDU se tenham associado.

“A consciência tem de chegar a todos, seja ao nível individual ou ao nível colectivo para podermos ter uma mudança de sistema”, afirma.