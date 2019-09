Madeira vai apostar no levantamento cadastral digital, garante Albuquerque

Miguel Albuquerque diz que a cartografia simplificada será uma das apostas do Governo Regional para o próximo mandato. Um projecto que irá inovar ao nível do mapeamento da Região e que promete ir beneficiar sobremaneira várias áreas da governação e também os cidadãos.

O governante diz que o levantamento cadastral é fundamental para a Região e afirma contar com a Associação Insular de Geografia para o efeito. Associação que deu ontem posse aos seus corpos sociais, em cerimónia que contou com a presença de Miguel Albuquerque.

O presidente do Governo Regional foi a Câmara de Lobos sublinhar o apreço pela Associação e garantir o apoio solicitado pela direcção, no processo de utilidade pública que a mesma quer promover.

E também aproveitou para elogiar a governação da Câmara Municipal de Câmara de Lobos, “pelo conjunto de decisões atractividades e projectos que fazem parte, hoje, do concelho”. “Câmara de Lobos tem sido bem governada e não tem tido problemas em inovar nem em estabelecer parcerias para a governação”, disse ainda.

Um exemplo que diz ser comum à Associação Insular de Geografia, que acompanhou desde a sua fundação. “Esta associação desde o início abalançou-se a um conjunto multifacetado de projectos, em que estivemos juntos (Governo e associação) muitas vezes. Por exemplo, lembro-me de que fomos os primeiros a introduzir, na Região, quando estava na CMF, a cartografia digital”, acrescentou.

O presidente do Governo Regional lembrou ainda que um dos desafios para a Associação é também para a Região, que é o da tecnologia 5G.

“A nossa ideia é começar na Madeira, rapidamente, com a tecnologia 5G. E vai ser uma tecnologia que temos de acompanhar e, sobretudo, aproveitar”, disse.

Uma prioridade do Governo Regional será avançar com o cadastro simplificado o mais rapidamente possível. “É uma necessidade da Região. Há muitas áreas da Região que precisam desse levantamento cadastral e contamos convosco para realizar esse projecto o mais rapidamente possível. É um dos objectivos do próximo programa de Governo”, salientou.

E a concluir, dirigindo-se aos dirigentes da Associação, a convicção: “Eu sei que este vosso quadriénio vai ser como o meu: vai correr muito bem!”.