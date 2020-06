Madeira tinha uma dívida pública de 4,6 mil milhões no 1.º trimestre

A Direcção Regional de Estatística da Madeira (DREM) divulgou hoje, dia 29 de Junho, os dados sobre a Dívida Pública Regional Trimestral no final do 1.º trimestre de 2020.

No fim do 1.º trimestre, “a dívida bruta da Administração Pública Regional (APR) situava-se em 4,613 milhões de euros, tendo reduzido cerca de 50 milhões de euros (-1,1%) face ao final do trimestre anterior, e diminuído comparativamente ao período homólogo cerca de 88 milhões de euros (-1,9%).

A dívida bruta da APR atingia assim “o valor mais baixo desde o final do 4.º trimestre de 2014”, revela a DREM.

Analisando a evolução da composição da dívida bruta por instrumento financeiro observa-se que o peso dos empréstimos diminuiu de 67,7% para 60,8% entre o 1.º trimestre de 2020 e o homólogo de 2019, sucedendo o inverso no que respeita à dívida titulada, cujo peso, no mesmo período, subiu de 32,3% para 39,2%.

Dívida líquida de depósitos rondou os 4,3 mil milhões

De acordo com a mesma fonte, no final do 1.º trimestre de 2020, a dívida líquida de depósitos rondou os 4,366 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 105 milhões de euros (-2,4%) face ao final do trimestre anterior, e recuado comparativamente ao período homólogo 68 milhões de euros (-1,5%).

“Tal como na dívida bruta, o valor do trimestre em referência é também o mais baixo desde o final do 4.º trimestre de 2014”, destaca a DREM.