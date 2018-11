Madeira sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 18 horas

A costa norte da Madeira e a ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo até às 18 horas de hoje devido à forte agitação marítima, prevendo-se ondas de quatro a cinco metros de altura.

O dia será marcado também pela nebulosidade, com abertas nas vertentes sul até meio da tarde.

Para o norte da ilha e as zonas montanhosas, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê aguaceiros que passarão a períodos de chuva, a partir da tarde.

O vento será moderado a forte (30 a 45 km/h) de noroeste, com rajadas até 70 km/h nas zonas montanhosas, tornando-se gradualmente moderado (20 a 35 km/h) a partir do final da tarde, registando-se uma pequena subida da temperatura máxima.

Razões para preparar já o guarda-chuva e manter-se atento à forte ondulação marítima prevista para hoje, até às 18 horas.

Além das previsões do IPMA para a Madeira e o Porto Santo, a Capitania do Porto do Funchal prolongou o aviso de agitação marítima forte até às 6 horas da madrugada de terça-feira, dia 20 de Novembro, recomendando aos proprietários ou armadores das embarcações para que tomem as devidas precauções e permaneçam nos portos de abrigo.

Estado do mar:

Costa Norte: Ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros a partir do final da tarde.

Costa Sul: Ondas de sudoeste com 2 a 3,5 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2,5 metros. Temperatura da água do mar: 20/21.º C