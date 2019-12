Madeira será dotada do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo costeiro

A colaboração institucional entre as entidades governativas da Região e as forças de segurança, foi um dos aspectos sublinhados na reunião de trabalho, esta quarta-feira, entre o secretário regional de Mar e Pescas, Teófilo Cunha, e o comandante do Comando Territorial da Madeira da Guarda Nacional Republicana (GNR), coronel António Alexandre Monteiro.

A vigilância, patrulhamento e fiscalização da costa marítima, das embarcações, captura e desembarque de espécies marinhas foram assuntos abordados. No âmbito da estratégia da GNR 20-25, a Região irá ser dotada do Sistema Integrado de Vigilância, Comando e Controlo (SIVCC) costeiro, equipamento considerado “importante” para melhorar e reforçar a monotorização na orla costeira, e receber uma nova embarcação. Assuntos relacionados com a pesca lúdica e profissional, a poluição marítima e as lotas também estiveram na agenda de trabalho.

Teófilo Cunha reconheceu em nome do Governo Regional o trabalho da GNR e do seu efectivo na Região, pediu para que a autoridade se empenhe na aplicação das normas e das leis para que “quem cumpre” não seja prejudicado pelos “não cumpridores”, e tomou nota das principais preocupações relatadas pelo comandante António Alexandre Monteiro.