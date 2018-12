Madeira lança campanha para assinalar o Melhor Destino Insular do Mundo

O Governo Regional, através da Secretaria Regional do Turismo e Cultura, já reagiu à distinção da Madeira novamente como Melhor Destino Insular do Mundo pelos World Travel Awards (WTA), que decorre ainda em Lisboa. Para assinalar tal facto, vai ser lançada uma campanha de promoção deste feito que ocorre pela quarta vez consecutiva.

Segundo a nota enviada às redacções, estes prémios “que são atribuídos, anualmente, para galardoar, pela excelência, as marcas e os locais que se destacam, nas diversas regiões do globo, ao nível da indústria do turismo”, reforçam a confiança e aumentam a responsabilidade.

“Coube à directora regional do Turismo, Dorita Mendonça, representar a Região na recepção de mais este Galardão, numa ocasião que aproveitou para ‘sublinhar a importância de mais esta distinção’, atribuindo-a ‘a toda a população madeirense e porto-santense e, naturalmente, a todo o sector do turismo e a cada um dos profissionais que, diariamente, contribui para afirmar a diferença, qualidade e identidade do destino’”, disse.

O prémio, como referido, foi conquistado pela quarta vez consecutiva (2015, 2016, 2017 e 2018), “num ano em que a Madeira foi também reconhecida, no passado mês de Junho, como o melhor destino insular da Europa, reforça a confiança e motiva o lançamento, pela Associação de Promoção da Madeira, de uma nova campanha para assinalar o momento que, mantendo a aposta na continuidade do conceito #madeiranowordsneeded, lançado em Julho, humaniza-se e enriquece-se ao integrar a participação de diversos madeirenses que servem de porta vozes à comunicação deste novo Galardão”, explica.

“Refira-se que o conceito criativo desta nova campanha aposta num vídeo onde o orgulho madeirense e a tão reconhecida hospitalidade encontram-se aliados à beleza natural característica do destino, motivos que devem ser enaltecidos porque estão, precisamente, na base do reconhecimento do destino como o melhor do mundo. O plano de meios da referida campanha é, quase exclusivamente, digital, com base em redes sociais e estará online em mais de 10 países”, conclui o comunicado.