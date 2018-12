Madeira de ouro pela quarta vez consecutiva

A Madeira acaba de ser distinguida pela quarta vez consecutiva como ‘Melhor Destino Insular do Mundo’, repetindo assim o feito obtido em 2017, 2016 e 2015.

O veredicto foi anunciado na cerimónia da 25.ª edição dos World Travel Awards, ‘óscares’ do turismo a nível mundial que estão a ser entregues este sábado no Pátio da Galé, no Terreiro do Paço, em Lisboa, com 55 candidatos portugueses de olhos postosnos troféus.

A Região já tinha sido distinguida esta ano pela quinta vez como ‘melhor destino insular’ da Europa, na gala que decorreu no Zappeion Megaron Hall, em Atenas, na Grécia. Uma conquista que a Madeira já havia ganho em 2017, 2016, 2014 e 2013.

Os World Travel Awards reconhecem o trabalho desenvolvido na área da indústria turística, de modo a estimular a competitividade e a qualidade, sendo a selecção dos nomeados feita pelo público em geral e por mais de 200 mil profissionais de turismo oriundos de 160 países.

Os prémios representam uma das distinções mais importantes que os diversos agentes do sector turístico podem receber, sendo a marca reconhecida globalmente como selo de qualidade.

Esta é a primeira vez que Portugal recebe a final mundial dos World Travel Awards, embora já tivesse sido palco das galas europeias em 2009 em Óbidos e em 2012 no Algarve, em 2012. Um certame que volta a Portugal no próximo ano pois a Madeira foi o destino escolhido para acolher a cerimónia europeia, conforme noticiou o DIÁRIO em primeira mão em Maio passado.