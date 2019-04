Madeira convidada a participar em painel sobre o lobo-marinho na Grécia

A Madeira foi convidada para integrar o painel principal do workshop ‘A história inspiradora do lobo-marinho – uma avaliação critica para o futuro considerando novos desafios de aumentar/expandir as populações’, que arranca esta segunda-feira, na Grécia, a propósito da 5.ª Conferência Internacional sobre as Áreas Marinhas Protegidas.O evento tem lugar entre hoje, dia 8, e 12 de abril.

Na conferência vão ser apresentados os resultados do projeto ‘LIFE Madeira Lobo-marinho’, a partir do qual o estado de conservação do lobo-marinho tem sido monitorizado, também com novas técnicas, como câmaras fotográficas automáticas e utilização de GPS.

O projecto ‘Life Madeira Lobo Marinho’, começou em 2014 e decorre até ao final deste ano. O objectivo centra-se em aprimorar o conhecimento e a conservação do lobo-marinho, mas também a garantir a sustentabilidade da população a longo prazo. Foram identificadas, por exemplo, 11 grutas utilizadas pelos animais (2 na Madeira e 9 nas Desertas), bem como informações sobre o seu comportamento e ameaças. Os corvos, são a maior ameaça.

