O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje a taxa de risco de pobreza em 2018. De acordo com os dados apurados a Madeira é a segunda região do país com a taxa mais elevada, com 27,8%,

Atrás encontra-se, apenas, os Açores, com o valor de 31,8%.

A média nacional é de 17,2. As regiões autónomas estão muito acima daquele valor.