Madeira aposta no empreendedorismo jovem desde 1997

Termina hoje a segunda edição do Madeira Startup Retreat, cuja ‘festa’ decorre a esta hora no Museu Casa da Luz, um evento que durante dois meses mobilizou nove empresas desse género baseados na inovação e tecnologias viradas para o turismo e que estiveram na Região com 30 empreendedores de 11 nacionalidades a experimentar as suas ferramentas e modelo de negócio em contexto real.

Segundo o Vice-presidente do Governo Regional, este evento só vem mostrar o que desde há mais de 20 anos foi iniciado na Madeira, quando poucos ainda falavam do empreendedorismo, foi aposta ganha, num “trabalho muito importante” que contou desta feita com o envolvimento do Turismo de Portugal e da Nova School of Business & Economics, “parceiros de excelência da Startup Madeira”, disse Pedro Calado.

Garantindo o carinho do Governo neste projecto, sobretudo porque pode permitir “trazer ao de cima e para o mundo real empreendedores, novos e jovens, com projectos muito ligados à inovação e ao turismo - numa terra como a nossa, que está ligada o Turismo é importante que tal aconteça -, revela que “estamos bem e a ajudar muitos jovens e muitos projectos a aparecer”.

Refira-se que os nove projectos que durante os últimos dois meses estiveram a desenvolver as suas ideias na Madeira vieram da Índia, Lituânia, Finlândia, EUA, Brasil, Polónia, Espanha, Reino Unido e de Portugal, puderam “olhar para a Madeira com olhar turístico, mas também de inovação, sobretudo de rentabilizar muitos negócios que aqui também estamos a potenciar”, afirmou.

O governante aproveitou para relembrar e homenagear João Vasconcelos, ex-secretário de Estado da Indústria, que muito ajudou à criação da marca Startup Madeira em 2016, ainda que tenha frisado que “já desde 1997, através do Centro de Empresas e Inovação da Madeira (predecessora da marca), na altura já o Governo regional estava muito apostado nesta área. Quando ainda ninguém falava no empreendedorismo já dávamos os primeiros passos através de um centro empresarial para modernizar e dar oportunidade aos jovens aparecerem com as suas ideias”, disse.

Startup Madeira satisfeita com projecto

Carlos Lopes, presidente do Conselho de Gerência da Startup Madeira, destacou que este ‘retreat’ (retiro, em português) foi desenvolvido com startup’s internacionais, com o culminar hoje com a celebração e divulgação e partilha do que estiveram a desenvolver.

“Não falamos só de tecnologia e inovação, mas também a relação do cliente com o sector do turismo”, resumiu. “Queremos continuar a desenvolver estas iniciativas que colocam a Madeira no mapa das startup’s internacionais e, sendo a Madeira um destino relacionado com o turismo, porque não desenvolver a inovação no turismo regional, utilizando também os parceiros locais, a animação turística, aeroportos, portos”, acrescentou o que entende ser “um desafio de integrar todos e ligar todos”.

O responsável referiu ainda que a Madeira é “usada como laboratório nestas áreas”, num projecto em parceria com o Turismo de Portugal por forma a “atrair mais projectos do género” para cá, quando isso podia ser feito noutro ponto do país. “Reunimos todas as condições necessárias para que este tipo de iniciativas aconteçam, por sermos uma região com grande tradição no turismo”, acrescentou.