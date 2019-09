Machico promove formação no âmbito do projecto ‘Brincadores De Sonhos’

A Câmara Municipal de Machico, promove a partir de hoje, dia 9 de Setembro, a segunda oficina de formação ‘Pedagogia Empreendedora – Programa Brincadores de Sonhos’, uma iniciativa destinada aos docentes titulares de turma de 4.º ano de escolaridade nas escolas do concelho

“A importância do empreendedorismo é notória na sociedade actual. Daí o imperativo de uma Educação que estimule a inovação e a criatividade nas gerações mais jovens”, realça uma nota do executivo municipal. é, pois, neste sentido que o projecto ‘Pedagogia Empreendedora – Programa Brincadores de Sonhos’ visa “promover nas crianças (entre 6 e 12 anos de idade) as competências, as emoções e os valores dos empreendedores”.

“Tem como principal objectivo desenvolver o dinamismo empreendedor, através da tomada de consciência da relevância do empreendedorismo na sociedade actual e da emergência da escola empreendedora”.

Ao todo são propostas 12 sessões, nas quais são desenvolvidas actividades para a experimentação de dez competências de vida: competências pessoais (autoconhecimento, auto estima e auto-realização), competências sociais (empatia, assertividade e suporte social), competências profissionais (criatividade, cooperação e liderança) e a competência da resiliência.

Este projecto, será desenvolvido ao longo de todo o ano lectivo 2019/2020, e compreende ainda a oferta, pela Câmara Municipal de Machico, do livro ‘Brincadores de Sonhos’ a todos os alunos de 4º ano de escolaridade do Município de Machico, bem como aos docentes que irão implementar o projecto.

A formação será ministrada por Jacinto Jardim, docente da Universidade Aberta, que irá acompanhar todo o projecto ao longo do ano lectivo.

Recorde-se que o projecto já havia sido implementado pela autarquia no passado ano lectivo 2018/19.