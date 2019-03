Machico associa-se sábado à ‘Hora do Planeta’ em prol das questões ambientais

O Município do Funchal assinala sábado, dia 30 de Março, a ‘Hora do Planeta’ como forma de consciencializar a população para as questões ambientais.

O momento será assinalado com um conjunto de iniciativas na promenade e na praia de Machico, a partir das 20 horas, até bem perto da meia-noite.

As pessoas poderão participar na ‘Marcha da Luz’ e assistir a performances de música, dança e teatro, protagonizadas pelas entidades e associações do concelho de Machico.