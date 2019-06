Macedos Pirotecnia assinala 85.º aniversário com Ciclo de Conferências

A Macedos Pirotecnia (empresa responsável pelo fogo-de-artifício do Fim de Ano, nos últimos anos) comemora este ano 85 anos de actividade.

No contexto desta efeméride, está a promover um Ciclo de Conferências, subordinado ao tema ‘Pirotecnia - Segurança, Arte e Cultura’, com o objectivo de debater o uso adequado da pirotecnia e a sua importância para a cultura, tradições e economia portuguesas.

O evento terá lugar no próximo dia 27 de Junho, com início às 14 horas, no Auditório Atlanticulture Center, no Fórum Machico, aproveitando o decorrer de um dos mais importantes cartazes turísticos da Região Autónoma da Madeira, o Festival do Atlântico, que incluiu o Concurso Internacional de Pirotecnia, organizado pela Secretaria Regional de Turismo e Cultura da Madeira e produzido pela nossa empresa,

O encontro (de entrada livre) irá juntar na ilha da Madeira um vasto leque de entidades e público em geral, para assistirem a algumas apresentações proferidas por individualidades relacionadas com a pirotecnia.