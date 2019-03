Loja do Munícipe do Funchal chegou aos 270 mil atendimentos em dois anos

A Loja do Munícipe do Funchal comemora esta quinta-feira, 28 de Março, o seu segundo ano de funcionamento e, esta manhã, o presidente Paulo Cafôfo e todo o executivo municipal assinalaram a ocasião, partilhando um bolo de aniversário com todos os colaboradores e munícipes presentes.

Paulo Cafôfo afirmou, na ocasião, que “a Loja assume hoje um papel cada vez mais incontornável no dia-a-dia da edilidade e dos munícipes. Nesta nova era no relacionamento com os funchalenses, a Loja do Munícipe tornou-se na imagem de marca da Modernização Administrativa da cidade, e já atingiu os 270 mil atendimentos em dois anos.”

Nos 15 postos ao dispor, os tempos de espera são mais baixos do que nunca. Em 2019, por exemplo, estes situam-se pouco acima dos 8 minutos em média, “um excelente indicador daquela que é uma resposta cada vez mais rápida, transparente e eficaz, especialmente focada na satisfação do munícipe, independentemente da plataforma através da qual este contacte a CMF”, explicou o Presidente.

Todos os procedimentos da Loja alinharam-se com as Boas Práticas para a Modernização da Administração Pública, definidas pela Agência para a Modernização Administrativa (AMA) e, de acordo com os inquéritos de satisfação promovidos pelo Município, entre os factores de maior satisfação está a disponibilidade dos colaboradores para o atendimento, a clareza da informação prestada pelos serviços e as condições das instalações.

No final de 2018, os serviços prestados pela Loja do Munícipe do Funchal foram igualmente alvo de uma auditoria de qualidade, que destacou várias práticas de excelência, ao nível do que de melhor se faz no país. A análise executada pela certificadora TÜV Rheinland Portugal incidiu sobre vários critérios de verificação, destacando quatro aspectos fundamentais: a operacionalização da Loja do Munícipe, o investimento em sistemas de informação de apoio aos serviços, uma sólida estratégia de aproximação aos munícipes e, por fim, a competência demonstrada pelos colaboradores nas suas funções.

Paulo Cafôfo enalteceu, na ocasião, “o brio e a capacidade de trabalho dos colaboradores municipais, que têm sabido responder aos desafios lançados e aos esforços da Autarquia durante os últimos anos, no sentido de optimizar e modernizar os processos administrativos do Município, num trabalho sempre em conjunto, e de acordo com a postura de serviço público em que a Câmara Municipal do Funchal se revê e que tem procurado dinamizar, de modo a acompanhar os novos tempos, com o grande objectivo de ter uma Câmara cada vez mais próxima dos cidadãos.”

“Ao longo dos últimos dois anos, o Funchal foi uma das autarquias portuguesas que mais investiu na Modernização Administrativa, afirmando-se como uma cidade inteligente, marcada por uma cidadania activa e virada para o futuro, e estamos empenhados em continuar a fazer esse trabalho, com várias novidades importantes a serem apresentadas durante o ano de 2019 nesta área.”