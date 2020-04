Lobo Marinho chegou esta manhã ao Porto Santo carregado de bens alimentares

O DIARIO acompanhou esta manhã a chegada do Lobo Marinho ao Porto Santo. O navio trouxe oito passageiros que foram submetidos a um controlo rigoroso pelas autoridades de protecção civil.

Esta ligação marítima serviu essencialmente para transportar carga para a Ilha Dourada nesta altura de Páscoa. Três camiões do Supermercado Pingo Doce e outras tantas carrinhas de transporte de géneros alimentares chegaram hoje ao Porto Santo para abastecer o comércio local.

O Lobo marinho transportou ainda três contentores de 20 pés e um de 40 pes, para além de encomendas que será distribuídas pelos CTT.

O navio realizar as viagens entre as ilhas no sábado e na segunda-feira.