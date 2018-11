Lobo Marinho cancelou viagem para o Porto Santo devido à forte ondulação marítima

O navio Lobo Marinho cancelou a viagem desta manhã, prevista para as 8 horas, em direcção ao Porto Santo devido às condições adversas no mar, nomeadamente, a forte ondulação marítima com ondas que poderão atingir entre 5 a 11 metros de altura, e que motivou um aviso laranja entre as 12 horas de hoje e as 12 horas de segunda-feira.

O cancelamento da viagem deixou em terra cerca de 600 passageiros que se viram impossibilitados de viajar até à ilha dourada, e vai afectar a vinda de 500 passageiros que aguardam o regresso à Madeira.