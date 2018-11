Livro ‘O papel da Justiça do menor na União Europeia’ apresentado na Câmara do Funchal

‘O papel da Justiça do Menor na União Europeia”, livro da autoria de Rita Figueiredo Reis Rola, foi apresentado na Câmara Municipal do Funchal pela vereadora Madalena Nunes, na presença do Bastonário do Conselho Regional da Ordem dos Advogados, Brício Araújo.

A Vereadora destacou, na ocasião, o mérito da obra e a pertinência e actualidade do tema, enaltecendo o facto de, ao longo dos últimos anos, o Funchal ter sabido fazer um percurso importante a este nível, tendo aderido, logo em 2014, à Associação Internacional das Cidades Educadoras e à respectiva Rede Territorial Portuguesa, uma vez que “percebemos que os valores que orientam a nossa visão para a cidade do Funchal enquadram-se nos princípios que definem uma Cidade Educadora, as quais privilegiam um papel ativo das cidades na realização dos direitos da criança”.

O Município tornou-se, seguidamente, uma “cidade amiga das crianças para a UNICEF, por ter os direitos dos mais jovens como uma das suas políticas orientadoras, garantindo a sua qualidade de vida, a sua segurança e, inclusive, o seu direito à opinião”, e desenvolveu desde então, segundo Madalena Nunes, diversas actividades, tais como a comemoração do Dia Universal dos Direitos da Criança, que foi dinamizada mais uma vez esta semana.

A vereadora exaltou, por fim, “a importância de uma cultura de prevenção e intervenção, e da mobilização da sociedade civil para a promoção dos direitos das crianças”, assegurando que isso só é possível “com um trabalho em rede e transversal, que abarque igualmente questões como a violência doméstica, o abandono escolar, a negligência familiar, e os maus tratos tanto físicos, como psicológicos”. Para a vereadora, o trabalho que o Funchal tem feito nos últimos anos “ilustra bem o compromisso do Município para com um desenvolvimento social e cultural, recentrando a política nas pessoas”.