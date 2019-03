Limitações à publicidade institucional geram revolta

A Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) reúne-se hoje com a Comissão Nacional de Eleições, para analisar a nota informativa relativa à publicidade institucional, que condiciona a divulgação de obras no período que antecede os atos eleitorais.

A reunião, solicitada pela ANMP, destina-se à apresentação da posição da associação face à nota informativa da Comissão Nacional de Eleições (CNE), segundo a qual, “desde 26/02/2019, é proibida a publicidade institucional por parte dos órgãos do Estado e da Administração Pública de atos, programas, obras ou serviços, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública”.

A CNE fundamentou que a proibição, na sequência do decreto do Presidente da República que estabeleceu a data das eleições europeias (26 de maio), se inscreve “nos deveres de neutralidade e imparcialidade a que as entidades públicas se encontram sujeitas”.

A interpretação da CNE motivou acesas críticas de autarcas e da ANMP, considerando-a “desproporcionada e, por isso, desconforme à Constituição da República Portuguesa”.

Numa nota posterior, a CNE esclareceu que os titulares de órgãos do Estado não estão impedidos de participar em conferências, assinaturas de protocolos ou inaugurações no período de pré-campanha eleitoral, mantendo que não podem utilizar “suportes publicitários ou de comunicação que, nomeadamente, contenham slogans, mensagens elogiosas ou encómios à ação do emitente”.

“A ANMP considera inadmissível a forma como se desvirtua a lei ao fazerem-se considerações como as que constam da nota informativa da CNE, que levadas à letra seriam suscetíveis de limitar o exercício das atribuições e competências e a atividade informativa autárquica até outubro de 2019”, data das legislativas, referiu a associação.

A posição da ANMP, aprovada por unanimidade no seu conselho diretivo, apontou como exemplo a “execução de fundos comunitários, designadamente no âmbito da regeneração urbana, cuja publicitação das obras respetivas (obrigatória legalmente) parece ficar também impedida” pela interpretação da CNE.

Tratando-se de dois atos eleitorais de âmbito nacional -- europeias e legislativas -- e de âmbito regional -- região autónoma da Madeira --, para a ANMP não se afigura razoável “a extensão daquelas exigências proibitivas aos eleitos e agentes locais, como se estivessem no mesmo patamar daqueles que, no âmbito do Estado, conduzem e protagonizam um ato eleitoral nacional”.

Além de dar conhecimento da sua posição ao Presidente da República, primeiro-ministro, procuradora-geral da República, provedora de Justiça e grupos parlamentares, a ANMP solicitou audiências, com caráter de urgência, aos presidentes da República, da Assembleia da República e da CNE.

Após ter sido recebido em 14 de março pelo presidente da Assembleia da República, em Lisboa, o socialista Manuel Machado, presidente da ANMP, deverá reiterar hoje aos responsáveis da CNE que a entidade está a “exorbitar dos poderes que a lei lhe confere”, como referiu no final do encontro com Eduardo Ferro Rodrigues.

Normas impostas pela CNE “não dizem respeito a cobertura jornalística”

Quem também já reuniu com a CNE foi a Associação Portuguesa de Imprensa e a Associação de Imprensa de Inspiração Cristã. Mesmo que a CNE tenha emitido nos últimos dias dois comunicados que visam esclarecer alguns dos pontos mais controversos do preceituado no art.º 10º, nº4 da lei 72-A sobre a publicidade institucional do Estado durante o período eleitoral, “na verdade os pontos abordados confirmam apenas as interpretações da legislação acima referenciada e com os quais a API e a AIIC não estão de acordo e chamam a atenção dos associados para a necessidade de não baixar os braços na luta pela alteração legislativa deste preceito, a única forma de reduzir ao máximo e de forma aceitável os impactos muito negativos da atual interpretação da CNE (em cumprimento de acórdãos do TC) respeitando os princípios de neutralidade e imparcialidade dos agentes da administração publica em período eleitoral”.

As duas associações solicitam que lhes seja reportada “toda e qualquer suspensão de publicidade institucional durante o período eleitoral”.

Para além de pedirem a alteração da lei pela Assembleia da República, a a API e a AIIC esclarecem que as normas impostas pela CNE “não dizem respeito a cobertura jornalística nem às declarações que agentes da administração pública e cargos eletivos façam para fins jornalísticos, onde apenas o estatuto editorial e a ética e deontologia profissionais devem ser considerados e devidamente conjugados com os limites e obrigações de imparcialidade na cobertura jornalística eleitoral a que estamos obrigados”.