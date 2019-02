Liliana Rodrigues questiona Comissão e Organismo Antifraude sobre unidade de medicina nuclear

A eurodeputada Liliana Rodrigues questionou a Comissão Europeia e o Organismo Europeu Antifraude (OLAF) sobre a unidade de medicina nuclear do Hospital do Funchal, por entender ser “prioritário um esclarecimento desta situação que, a verificar-se, será de extrema gravidade”.

A questão da eurodeputada surge na sequência da reportagem da TVI sobre o Hospital do Funchal, onde se relata que estão a ser encaminhados pacientes para realizar exames de medicina nuclear numa clínica privada, enquanto a sua própria unidade, inaugurada em 2013 e “construída e equipada com dinheiros públicos e financiamento comunitário”, se encontra, nas palavras do responsável da mesma, “praticamente parada”, tendo, por esse motivo, sido alvo de uma auditoria por parte do OLAF, finda a qual se concluiu pela existência de “irregularidades no uso dos dinheiros comunitários e pela exigência de devolução de uma parte das verbas”.

A deputada madeirense acrescenta que “o PSD não pode queixar-se de aproveitamento político desta situação” e que, sendo real o subaproveitamento da unidade de medicina nuclear do Hospital do Funchal e o encaminhamento para instituições de saúde privadas, “é urgente averiguar e apurar responsabilidades”. O único aproveitamento que aqui está em causa diz respeito “ao esbanjamento de dinheiro público à custa da saúde da população madeirense”, acrescenta.

Liliana Rodrigues assume-se como defensora do Serviço Nacional de Saúde, afirmando que “são práticas desta índole que contribuem para a degradação do mesmo, parecendo que há uma clara intenção de minar a sua credibilidade junto da opinião pública”.

A deputada socialista questiona ainda os motivos que terão levado à retirada da candidatura ao Programa Intervir+ e ao assumir integral das despesas com os equipamentos, tal como foi afirmado pela Autoridade de Gestão, organismo integrado no Instituto de Desenvolvimento Regional.