Liliana Rodrigues participa no ‘Encontro com os Cidadãos’ na Escola Secundária de Santana

A eurodeputada Liliana Rodrigues estará na Escola Básica e Secundária Bispo Dom Manuel Ferreira Cabral, em Santana, no próximo dia 20 de Novembro, pelas 10h30, para debater sobre os desafios da União Europeia (UE) e as oportunidades que esta proporciona aos jovens, bem como a importância de exercer o direito de voto e participar activamente na vida pública.

O encontro com os estudantes realiza-se no âmbito da iniciativa ‘Encontros com os Cidadãos’, organizada pela Secretaria de Estado dos Assuntos Europeus.

A socialista madeirense congratulou-se pela oportunidade de poder debater a ideia de União Europeia com os jovens e considerou a iniciativa “pertinente”, num momento em que a Europa enfrenta múltiplos desafios como o nacionalismo, os avanços da extrema-direita, as notícias falsas e as campanhas de desinformação, que “muito têm influenciado as eleições mais recentes a nível mundial, bem como o referendo que ditou o Brexit, em 2016”, referiu.

Com as eleições europeias marcadas para Maio de 2019, a eurodeputada socialista considera que este é o momento certo para mostrar aos jovens a importância que a União Europeia tem para os seus cidadãos e de apelar à participação democrática dos defensores do projecto europeu, dando o exemplo do que aconteceu no Brexit: “Na votação do referendo no Reino Unido, apenas 50% dos jovens britânicos (com idades entre os 18 e os 24 anos) que eram a favor da permanência do Reino Unido na UE foram votar. Dos que votaram, 75% defendia o sim no bloco europeu, precisamente a votação contrária à da faixa etária dos 69 anos, que votou pelo Brexit. Isto significa que os jovens que não votaram podiam ter mudado o rumo da história recente. Neste momento, poderíamos não ter que estar a assistir às negociações para a saída do Reino Unido da UE” frisou a eurodeputada.

Nas últimas eleições europeias, apenas 19% dos jovens, entre os 18 e os 24 anos afirmaram ter votado. Em Santana, Liliana Rodrigues espera alertar para a importância do voto, pois “só com uma maior participação dos cidadãos é que a União Europeia e o sentimento europeu poderão continuar a crescer”.

A iniciativa ‘Encontros com os Cidadãos’ pretende dar aos cidadãos europeus a oportunidade de expressarem as suas preocupações e expectativas quanto ao futuro da União Europeia. Tendo em conta as eleições europeias previstas para o próximo ano, a iniciativa pretende ainda estimular o debate europeu, envolver os cidadãos e proceder a um esclarecimento da população.