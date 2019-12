Liga Portuguesa Contra o Cancro recebeu donativos da Madeira Wine Company e da Blandy Travel

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro recebeu hoje um donativo da Madeira Wine Company, no valor 10 mil euros, e da Blandy Travel, na ordem dos 5 mil.

A cerimónia decorreu nas instalações do Núcleo Regional da Madeira, sendo este donativo o resultado da associação destas duas empresas ao Novembro Azul, mês em que se assinala, no dia 17, o dia Mundial do Combate ao Cancro da Próstata.

Nesse sentido, durante todo o mês decorre uma campanha de prevenção, com diversas acções, com o objectivo de aumentar a consciencialização das doenças masculinas, com ênfase na sensibilização para o cancro da próstata e para a necessidade do diagnóstico precoce.

Uma dessas acções foi efectivamente a parceria da Madeira Wine e da Blandy Travel, que durante esse mês doaram um euro por cada venda efectuada.

Trata-se assim de um gesto de boa vontade e de generosidade que o presidente do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro, Ricardo Sousa, agradece, salientando que este tipo de donativos acabam por fazer a diferença no trabalho que é realizado no dia-a dia junto dos utentes e das suas famílias.