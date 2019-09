Liga Contra o Cancro procura voluntários e anuncia peditório nacional

Até 31 de Outubro as pessoas que se queiram tornar voluntárias da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) podem se inscrever, pois decorre até essa data uma campanha de recrutamento de voluntários que termina precisamente no dia em que a Liga inicia um peditório nacional para recolha de fundos. Este peditório prolonga-se até ao dia 3 de Novembro e os fundos têm como objectivo financiar as actividades desta instituição sem fins lucrativos sendo uma das caras da campanha Cristiano Ronaldo.

O peditório decorre em todo o país nas ruas, nas superfícies comerciais e em outros locais de maior concentração de público. A Liga alerta que os voluntários envolvidos no peditório estão devidamente identificados com um colete da Liga.

Os interessados em apoiar a liga como voluntários devem preencher a o formulário de inscrição de voluntários em www.ligacontracancro.pt/peditorio.

Estas acções servem ainda para divulgar iniciativas que a Liga realiza através dos vários núcleos.