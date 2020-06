Junta de Freguesia de Santa Cruz aprovou relatório de gestão de 2019 e revisão ao orçamento de 2020

Esta semana foi aprovado, por unanimidade, o relatório de gestão do ano económico de 2019 bem como a revisão ao orçamento de 2020, em reunião de Assembleia de Freguesia de Santa Cruz, que decorreu por videoconferência, de acordo com as recomendações da autoridade de saúde.

A pandemia mundial provocada pela doença do covid-19 obrigou, à semelhança de outras localidades regionais, nacionais e internacionais, determinou a opção do executivo de cancelar várias actividades já definidas por esta Freguesia, nomeadamente, a Festa Gastronómica de Santa Cruz, “Santa Cruz a caminhar”, a ida ao Porto Santo no mês de maio e outras actividades decorrentes da celebração de efemérides, em parceira com outras entidades da Freguesia.

Em contrapartida, o executivo optou por criar uma rubrica específica de “apoio social excepcional – Covid-19”, tendo sido aprovado um valor superior a 14 mil euros para este fim, o que mereceu a aprovação unânime da Assembleia de Freguesia.

Esta opção não visa a reprodução dos apoios já existentes, mas sim, permitir que ninguém fique excluído de auxilio, principalmente em situações de emergência social, abrangendo todos os residentes da Freguesia de Santa Cruz, em grave vulnerabilidade económica. A verdade é que os pedidos de apoio têm aumentado substancialmente e as respostas formais existentes têm sido, muitas vezes, morosas.

A junta de Freguesia continuará a trabalhar em parceria com as instituições locais que têm sido determinantes no apoio às famílias, nomeadamente, a Conferência São Vicente de Paulo, a Caritas, o Banco Alimentar e a Câmara Municipal de Santa Cruz de forma a assegurar, efectivamente, os apoios.

Nesta situação difícil para muitas famílias e empresas verifica-se a importância da proximidade que as juntas de Freguesia têm com os cidadãos, sendo normalmente, a primeira “porta” onde as famílias procuram apoio. É por isso imperativo efectivar uma gestão autárquica em prol da população local, seguindo aquilo que é a matriz social que identifica o executivo do JPP nesta autarquia.”