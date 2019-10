Juíza de instrução recusa chamar Cafôfo ao tribunal

A juíza de instrução do tribunal do Funchal, Susana Mão de Ferro, rejeitou, esta tarde, os requerimentos dos advogados das famílias das vítimas da tragédia do Monte para que o arguido Paulo Cafôfo fosse ouvido nesta fase do processo. A decisão da magistrada decorreu durante uma sessão de quatro horas para ouvir o director da divisão de Espaços Verdes da Câmara do Funchal, Francisco Andrade.

A próxima sessão da fase de instrução ficou agendada para 8 de Novembro, para ouvir três testemunhas indicadas pela defesa de Francisco Andrade.