JSD Madeira e Cláudia Monteiro de Aguiar lançam concurso ‘A Europa num click’

A JSD Madeira e a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar lançam um concurso denominado de ‘A Europa num click’ que tem como objectivo chegar, através das redes sociais, de uma forma fácil e clara aos mais jovens e consciencializá-los para a importância da União Europeia na vida das pessoas.

‘A Europa num click’ consiste no lançamento de questões online sobre a história, composição, funcionamento das instituições europeias, entre outras questões relacionadas com a União Europeia, com o intuito de elucidar os mais jovens sobre a importância daquela temática.

O concurso é dirigido aos jovens dos 15 aos 30 anos, naturais ou residentes na Região Autónoma da Madeira, e será promovido nas páginas de Facebook e Instagram da estrutura de Juventude Social Democrata madeirense.

Para o líder da Juventude, Bruno Melim, “as eleições europeias são as que têm uma maior taxa de abstenção, e é isso que queremos combater. Em primeiro lugar, chegando aos mais jovens, dando a conhecer o papel e o funcionamento das instituições europeias, e apelando à importância do voto”.

O presidente da estrutura de juventude social democrata destaca ainda que “‘A Europa num click’ tem como público-alvo os mais jovens, mas irá certamente despertar o interesse de todas as faixas etárias da população, que através das redes sociais poderão aprofundar os seus conhecimentos sobre as temáticas europeias”.

Segundo a eurodeputada Cláudia Monteiro de Aguiar “esta iniciativa tem como principal foco fomentar a reflexão e o debate sobre o projecto Europeu junto da população, especialmente dos mais jovens. Queremos uma Europa mais clara, mais próxima, que seja percetível e que fale a linguagem de todos”.

A social democrata destaca ainda “o interesse de consciencializar a população, jovem e menos jovem, sobre a importância de uma cidadania europeia cada vez mais activa e consciente.”

De referir ainda que os melhores classificados do ‘A Europa num click’ serão premiados, onde se destaca uma viagem a Bruxelas para conhecer o Parlamento Europeu para o vencedor do concurso.