JPP propõe mais 50 euros para pensionistas

O Juntos pelo Povo (JPP) esteve, esta sexta-feira (18 de Outubro), no centro de Machico para abordar a situação dos reformados e pensionistas. O Movimento, realça, que “tem consciência que a pirâmide etária está invertida e que há cada vez mais idosos com carências socioeconómicas” na Região.

Patrícia Spínola, deputada do JPP, lembra que “o aumento da esperança média de vida traz consigo outras necessidades e que muitas delas precisam de apoios financeiros”.

“A verdade é que grande parte dos nossos idosos contribuíram para que esta sociedade seja o que é hoje, trabalhando desde muito novos em áreas como a agricultura e o artesanato, mas cujas pensões são muito baixas”, sustenta.

Neste seguimento, o JPP propõe um complemento social, na ordem dos 50 euros mensais, direccionado para os pensionistas e reformados que recebem abaixo do salário mínimo regional. “Um total de cerca de 12 mil pessoas que se encontram nesta situação, o que rondaria um orçamento anual de cerca de 9 milhões de euros”.

“Sabemos que no debate do Estado da Região da última legislatura, a senhora secretária dos Assuntos Sociais, à data, afirmou ser uma verba muito avultada, apesar do PSD ter prometido em Dezembro de 2018 que iria criar esse complemento”, recordou Patrícia Spínola.

A deputada do JPP entende que “a solução para adquirir a verba necessária passa por cortar nas despesas da Região” e aponta como exemplos “a dissolução das Sociedades de Desenvolvimento” ou a “fusão de empresas públicas, que podem ser enquadradas em outras instituições”.

“Este complemento pode parecer insignificante aos olhos de alguns, mas para quem realmente precisa será mais uma forma de combater a precariedade e poderá ser direccionado para situações de saúde, visto que por vezes o Sistema Regional, não dá uma resposta num tempo útil”, vincou.

Assim, e no sentido de ver criado este complemento de pensão para os reformados e pensionistas o JPP irá dar entrada, na Assembleia Legislativa da Madeira, de um Projecto de Resolução que, no seu entender, “fará toda a diferença na vida das pessoas”.