JPP exige ao Governo Regional a divulgação dos gastos com o sector privado na área da saúde

O Juntos pelo Povo (JPP) pediu hoje ao Governo Regional para divulgar publicamente “os valores dos serviços cobrados com o sector privado da Saúde desde 2015 até agora”, assim como as “entidades envolvidas, o número de doentes e os respectivos exames e preços”. O pedido é feito pelo deputado Elvio Sousa, “a bem da transparência”, e estipula o prazo até à próxima quinta-feira, 28 de Fevereiro. “Se tal não acontecer, em vez de seguir o requerimento através da Mesa da Assembleia Legislativa da Madeira, irei pessoalmente fazer esse pedido detalhado ao Governo Regional, nomeadamente ao Secretário Regional da Saúde”, salientou o líder parlamentar do JPP, defendendo “transparência” na aplicação do dinheiro público do IA Saúde e do SESARAM,

Elvio Sousa lembrou que a Saúde tem sido um dos temas estruturantes do partido na agenda de trabalhos da Assembleia Legislativa da Madeira, lutando para que o Serviço Regional de Saúde “seja transparente e diga publicamente aquilo que gasta, em defesa dos cidadãos e dos utentes”.