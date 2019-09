Jovem Milk Dynamics já exporta para os quatro continentes e pretende duplicar produção

O vice-presidente do Governo Regional visitou, esta sexta-feira (6 de Setembro), as instalações da empresa Milk Dynamics, na Zona Franca e Industrial da Madeira, dando continuidade à iniciativa ‘Empresas com Proximidade’.

Foi com agrado que registou que a jovem empresa (com apenas dois anos), que se dedica à fabricação de alimentos ‘gourmet’ para animais de criação e emprega de momento cerca de dez trabalhadores, “já exporta a partir do Caniçal para os quatro continentes”, marcando presença em 20 países da Europa.

Pedro Calado realçou que a Milk Dynamics “teve um investimento de cerca de 600 mil euros iniciais, comparticipando com apoios comunitários em cerca de 50%”, constituindo “um exemplo de sucesso daquilo que nós temos tentado aplicar com as políticas do Governo Regional”.

Nomeadamente: “apoiar novos projectos, projectos inovadores, com empreendedorismo, de jovens que criam o seu próprio posto de trabalho e têm apoios comunitários por parte do Governo Regional e os apoios de Incentivo ao Funcionamento e ao Investimento”, referiu.

O vice-presidente revelou ainda que a empresa está a pensar em alargar as instalações, “porque a capacidade de produção já não chega para o número de encomendas que têm tido”. “É com esta dinâmica empresarial que nós nos congratulamos”, concluiu.

Recorde-se que objectivo destas visitas é o de conhecer “in loco” os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projectos em curso.