Jornada Diocesana da Juventude 2019 com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para a Jornada Diocesana da Juventude da Diocese do Funchal 2019, com o tema – “CRISTO VIVE – E QUER-TE VIVO!”, que realizar-se-á no Colégio de Santa Teresinha nos próximos dias 26 e 27 de outubro de 2019, das 17h às 17h.

As inscrições para esta actividade são realizadas através do link https://forms.gle/tXLoc7MmLacDc4hB8 , com um custo de 10 euros, a serem pagos por transferência bancária ou presencialmente no Secretariado Diocesano da Educação Cristã, com sede na: Rua Dr. Fernão de Ornelas, 35-3º Esquerdo, todos os dias das 9h -17h30, até ao dia 20 de Outubro. Reforçamos que a participação de menores de idade requer obrigatoriamente autorização devidamente assinada pelo encarregado de educação para o efeito, que poderá ser obtida através do link de inscrição. As inscrições são individuais mas pedimo-vos que se organizem de forma a mobilizar os nossos jovens o melhor possível.

Relembramos que esta é uma actividade organizada pelo Secretariado Diocesano da Pastoral Juvenil do Funchal e os seus agentes, impulsionada pelo nosso Bispo Diocesano D. Nuno Brás com o intuito de congregar todos os jovens da nossa Diocese (movimentos, grupos de jovens, escuteiros, acólitos, catequizandos) e demais jovens que pretendam juntar-se a nós, com idades compreendidas entre os 14-30 anos, para juntos celebrarmos aquilo que nos une a nossa fé e a alegria de ser jovem, sendo esta também a atividade de arranque da preparação da participação dos Jovens da diocese nas Jornadas Mundiais da Juventude, Lisboa 2022.