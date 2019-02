Jantar festivo no Colégio de Santa Teresinha encerra dia da posse de D. Nuno Brás

Terminou a cerimónia de posse de D. Nuno Brás, na Sé do Funchal. Neste momento, os padres, que participaram, estão na sacristia do templo a se desparamentar.

No final do dia, haverá o que a Diocese chama de “jantar festivo”, no Colégio de Santa Teresinha, destinado aos convidados.

A cerimónia na Sé decorreu dentro da normalidade, apesar do muito calor, resultante do grande número de pessoas e das iluminações, o que provocou algumas indisposições.

Presentes estiveram, além de entidades oficiais, representantes dos movimentos da Diocese e das ordens de consagradas.

Neste momento, D. Nuno Brás vai cumprimentar individualmente todos os participantes na cerimónia.