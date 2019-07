Já estão disponíveis os boletins e informações para candidatura a bolsas para o Ensino Superior

Já estão disponíveis, desde a passada semana, os boletins e informações destalghadas para as candidaturas a Bolsas do Governo Regional da Madeira para a frequência do Ensino Superior fora da Região. As informações estão no site da Secretaria Regional da Educação (www.madeira.gov.pt/sre).

A candidatura à bolsa de estudos do Governo Regional é apresentada no Gabinete do Ensino Superior nos prazos fixados, após marcação da respectiva entrevista.

O período da apresentação da candidatura decorre de 18 de Setembro a 14 de Novembro. A marcação e validação da apresentação da candidatura é efectuada no site do gabinete (www.madeira.gov.pt/gsre), no separador Bolsas – Bolsas de Estudo do Governo Regional.

Para os candidatos que concorrem pela primeira vez, a candidatura pode ser efectuado depois do dia 9 de Setembro, após a divulgação dos resultados da 1ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior.

Todas as informações detalhadas estão no site do Gabinete do Ensino Superior.