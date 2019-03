Já começou a requalificação da Lota do Funchal

A Lota do Funchal está, neste momento, a ser intervencionada, uma obra de requalificação que inclui a demolição do edifício e o equipamento do espaço onde se descarrega mais de metade do pescado na Região Autónoma da Madeira, o que implica um custo de 5,5 milhões de euros.

O início das obras foi visitado neste início de tarde pelo secretário regional da Agricultura e Pescas, Humberto Vasconcelos, que salientou este facto de finalmente se avançar com um projecto que servirá, além de assegurar melhores condições de descarga do pescado (a outra metade é feita no Caniçal), também para requalificar os acessos à infraestrutura de pesca de Porto do Funchal. Esta parte caberá noutro investimento da APRAM.

Refira-se que a obra do edificado custa cerca de 3,995 milhões de euros, e o remanescente, cerca de 1,5 milhões de euros (tudo valores sem contar o IVA), para equipar a lota.

Humberto Vasconcelos salientou ainda que esta obra demorou, mas também assegurou o co-financiamento comunitário necessário para o concluir no prazo que se espera inferior a um ano. A obra está a ser realizada pela empresa especializada Etermar.